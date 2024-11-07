Pencap'ta Hava Kirliliği Nedeniyle Eğitim Ara Uzatıldı - Son Dakika
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Pencap'ta Hava Kirliliği Nedeniyle Eğitim Ara Uzatıldı

Pencap'ta hava kirliliği nedeniyle okullar 17 Kasım'a kadar kapalı, sokağa çıkma kısıtlandı.

07.11.2024 01:16
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Pakistan'ın en fazla nüfusa sahip eyaleti Pencap'ın bazı kentlerinde, hava kirliliğinin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle okullarda eğitime verilen ara 17 Kasım'a kadar uzatıldı.

The Tribune Express gazetesinin haberine göre, 240 milyon kişinin yaşadığı Pakistan'da, nüfusun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Pencap'ta hava kirliliği hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, düzenlediği basın toplantısında, Lahor, Gujranwala, Faisalabad ve Multan kentlerinde ilk ve orta dereceli okulların 17 Kasım'a kadar kapalı olacağını duyurdu.

Aurangzeb, söz konusu kentlerde maske takmanın zorunluğu olduğunu vurgulayarak, halka gerekmedikçe sokağa çıkmama çağrısı yaptı.

Kamu ve özel sektörlerdeki çalışanların yaklaşık yarısının işlerini evlerinden yürüteceğini belirten Aurangzeb, Lahor'da 5 Kasım'da hava kirliliğinden etkilenen yaklaşık 900 kişinin hastaneye başvurduğu bilgisini paylaştı.

Aurangzeb 3 Kasım'da Lahor'da ilk okulların 10 Kasım'a kadar kapalı olacağını açıklamıştı.

Pencap hükümeti, 30 Ekim'de, Lahor'da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesini düşüren aktivitelere kısıtlama getirmişti.

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, kentteki hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "kabul edilebilir" olarak görülen seviyenin 40 kat üzerine çıkmış ve Lahor, "dünya genelinde hava kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı şehir" haline gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pencap'ta Hava Kirliliği Nedeniyle Eğitim Ara Uzatıldı - Son Dakika

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