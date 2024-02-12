Pençe-Kaplan Operasyonu\'nda Araç Kazasında Şehit Olan Asker Açıklandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında P. Söz. Onb. Mustafa Özkardeş'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan, konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Mustafa ÖZKARDEŞ meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."