Pençe-Kilit harekatında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp - Son Dakika
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Pençe-Kilit harekatında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp

Pençe-Kilit harekatında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğunu duyurdu. Bakan Güler, şehit Alp için taziye mesajı yayımladı.

07.08.2024 14:05
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit harekat bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit harekat bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Alp için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit harekatında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit harekatında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp - Son Dakika
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