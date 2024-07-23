Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen malzemeler arasında 1000 adet Doçka mühimmatı, 7 adet 107 mm roket mühimmatı, 10 adet antipersonel mayın, 6 adet havan mühimmatı, 2 adet su deposu, 1 adet IP kamera ve çeşitli yaşam malzemeleri bulunuyor.

23.07.2024 14:05
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

MSB, Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Ele geçirilen malzeme şöyle: 1000 adet Doçka mühimmatı, 7 adet 107 mm roket mühimmatı, 10 adet antipersonel mayın, 6 adet havan mühimmatı, 2 adet su deposu, 1 adet IP kamera, muhtelif yaşam malzemesi."

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

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