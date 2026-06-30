Pençe-Kilit'te şehit olan Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Pençe-Kilit'te şehit olan Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlanıyor

Pençe-Kilit\'te şehit olan Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlanıyor
30.06.2026 14:03  Güncelleme: 14:05
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Pençe-Kilit Harekatı'nda 22 Mayıs'taki araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, hastanede şehit oldu. 7 yıllık uzman çavuş olan Hilal'in eşi 8 aylık hamile. Cenazesi yarın Aksaray'da toprağa verilecek.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Aksaraylı Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, bugün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Hilal'in acı haberini Aksaray Valiliği duyurdu. Valilik açıklamasında Şehit Abdurrahman Hilal'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Aksaray Ulu Camisi'nde düzenlenecek resmi tören sonrası Aksaray Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

7 yıllık uzman çavuş olan Abdurrahman Hilal'in eşinin 8 aylık hamile olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit'te şehit olan Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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