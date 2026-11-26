Pendik'te kavga ihbarına giden polis ekibinin aracına alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'ndeki bir sitenin önünde 25 Kasım gecesi kavga çıktığı ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

Polisin yaptığı incelemede, sitede oturan A.A'nın (22), sitenin işleyişi nedeniyle aralarında husumet bulunan güvenlik görevlisi M.B.Y. (21) ve site yöneticisi C.T'ye (41) güvenlik kulübesinde saldırdığı ve kulübenin camlarını kırdığı belirlendi.

Bu sırada A.A'nın kullandığı otomobil, ihbar üzerine adrese gelen polis aracına çarptı.

Kazada ekip aracındaki bir polis memuru ile otomobilde bulunan sürücünün hamile eşi A.A. (23) yaralandı. Ekip aracı ile park halindeki bir araç da hasar gördü.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan kontrolde, AA'nın sürücü belgesi bulunmadığını ve 1,89 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 190 bin lira idari para cezası uygulandı, otomobil trafikten men edildi.

Gözaltına alınan A.A. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "mala zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan, A.A'nın kullandığı otomobilin polis aracına çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.