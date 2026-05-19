Pendik'te Alışveriş Merkezinde Yangın

Pendik'te alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynarca Mahallesi Tersahane Kavşağı'ndaki bir alışveriş merkezinin çatı katında yer alan güneş panellerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri alışveriş merkezinin önünde önlem alırken, içeride bulunan çalışan ve vatandaşlar tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
