Pendik'te baldızını silahla vurarak öldüren ve olay yerine gelen polislere ateş açan şüpheli, ekiplerin karşılık vermesi sonucu etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, şüpheli K.A. (52), boşanma aşamasında olduğu eşinin yerini öğrenmek amacıyla baldızı M.A'nın (41) Batı Mahallesi Ihlamur Sokağı'nda çalıştığı iş yerine gitti.

K.A, burada çıkan tartışma sonucu baldızı M.A'ya silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekiplerinin silahını bırakması yönündeki ikazlarına uymayan K.A, görevli memurlara da ateş açtı.

Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine şüpheli K.A, yaralı şekilde etkisiz hale getirildi.

Hastaneye kaldırılan K.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, ağır yaralanan M.A'nın da yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.