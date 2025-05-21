Pendik'te CHP Mitingi: İmamoğlu'na Destek Mesajları

(İSTANBUL) - CHP'nin Pendik'te düzenlediği mitinge yurttaşlar yoğun katılım gösterdi. Mitingde konuşan bir yurttaş, "Ekrem Başkanı bırakmayacağız. Biz sonuna kadar onun yanındayız. Biz onun dürüstlüğüne, bu millet için çalıştığına inanıyoruz. Onu çıkarana kadar mücadele edeceğiz." dedi.

CHP, Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. ANKA Haber Ajansı, mitinge katılan yurttaşlara mikrofon uzatarak görüşlerini aldı.

İmamoğlu'nun bir an önce çıkmasını beklediğini ifade eden bir yurttaş, "İnşallah Ekrem Başkanımız çıkacak. Umudumuz var. Dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

"Sonuna kadar İmamoğlu'nun yanındayız"

Bir diğer yurttaş, "Ekrem Başkanı bırakmayacağız. Biz sonuna kadar onun yanındayız. Biz onun dürüstlüğüne, bu millet için çalıştığına inanıyoruz. Onu çıkarana kadar mücadele edeceğiz." dedi.

"Artık geçinemiyoruz, meydanlardayız"

Hukuki kararlara yönelik eleştiride bulunan bir yurttaş, şu tepkide bulundu:

"Buraya gelme sebebimiz: bugün iktidar yargıyı silah olarak kullanıp rakiplerini yargıyla susturuyor. 'Adalet ve Kalkınma Partisi' dediler maalesef bu ülkede asgari ücretliyi, emekliyi açlığı ve sefalete mahkum ettiler. O yüzden alanlardayız ve sandığın önümüze gelmesini istiyoruz. Biz artık geçinemiyoruz, meydanlardayız ve hak, hukuk, adalet diyoruz."

"Üniversiteye giden çocuklarımızı bıraksınlar"

Üniversite öğrencilerine yönelik gözaltı ve tutuklamalara tepki gösteren bir yurttaş, "İmamoğlu'nu geri istiyoruz. Üniversiteye giden çocuklarımızı bıraksınlar. Adalet istiyoruz. Hukuk istiyoruz." dedi.

"Adalet istiyoruz, sadece adalet"

Adalet vurgusu yapan bir diğer yurttaş, "Adalet istiyoruz, sadece adalet. Aç da olsak sürünsek de adalet! Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz." dedi.

"Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmalar kendisinin yaptıklarıdır"

Bir yurttaş, "Biz halk olarak umutluyuz ve başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmalar kendisinin yaptıklarıdır. Bunu bütün halkımızın bilmesi gerekiyor. Biz laiklik istiyoruz, demokrasi istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz için özgürlük istiyoruz"

Erken seçim talebinde bulunan bir yurttaş, "Ekrem Başkanımıza özgürlük istiyoruz. Haksız yere cezaevinde. Seçim istiyoruz. Cezaevindekiler için, gençlerimiz için özgürlük istiyoruz. Erken seçim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ekrem Başkana güveniyoruz ve çıkmasını istiyoruz"

Bir başka yurttaş, "Çok heyecanlıyız Ekrem Başkanımızın çıkmasını istiyoruz." derken bir diğeri, "Ekrem Başkana güveniyoruz ve çıkmasını istiyoruz." dedi.

"Cumhuriyet neredeyse tek adam rejimine dönmüş"

Demokrasi vurgusu yapan bir yurttaş şöyle konuştu:

"Kendi haklarımızı aramak için buradayız. Ülkede demokrasi kaybolmuş. Cumhuriyeti kurtarmamız lazım. Cumhuriyet neredeyse tek adam rejimine dönmüş. Bundan kurtulmamız lazım. O yüzden birlik olmamız lazım. Parti önemli değil. HSK atamalarını gördük. Ne işaret veriyorlar. Demokrasi olması lazım."