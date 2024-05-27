Pendik'te, çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçaları bulundu.
Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede yaptığı incelemede, N.S isimli erkeğe ait olduğunu tespit ettikleri cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığını belirledi.
Ekiplerin, çevredeki konteynerlerdeki incelemeleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te çöp konteynerlerinde erkeğe ait ceset parçaları bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?