Pendik'te Hafif Ticari Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Pendik'te Hafif Ticari Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç itfaiye tarafından söndürüldü.

04.12.2024 20:46
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Pendik'te seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen hafif ticari aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışına yakın bir noktada aracı emniyet şeridine çekti.

Alevler bir süre sonra aracı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Ankara istikametindeki trafik akışı yangın nedeniyle bir süre tek şeritten sağlandı, araç yoğunluğu oluştu.

Yanan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

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