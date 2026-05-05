Pendik'te Kaçan Sürücüye 126 Bin Lira Ceza

Pendik'te 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücüye 126 bin lira idari para cezası verildi.
Kavakpınar Mahallesi Kemer Caddesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza sonrası kaçan sürücü A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kaza yerini terk etmek" ve "ehliyetsiz araç kullanmak" maddelerinden 126 bin lira idari para cezası uygulandı.
Sürücü A.A. işlemleri için polis merkezine götürüldü.
