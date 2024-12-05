Pendik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Pendik'te iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 54 AHG 416 ve 41 APH 341 plakalı iki motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletler yoldaki bariyere çarparken, yere düşen sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücülerden biri yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, motosikletlerin kaldırılmasıyla normale döndü.