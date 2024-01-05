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Pendik'te Otomobil Kazası: 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te Otomobil Kazası: 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı

Pendik Sahil Yolu Kaynarca mevkisinde seyreden bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Pendik\'te Otomobil Kazası: 1\'i Ağır 4 Kişi Yaralandı
05.01.2024 - 07:39,
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Pendik'te otomobilin bariyere çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Pendik Sahil Yolu Kaynarca mevkisinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 32 ACC 460 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyere çaptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlilerince otomobilden çıkarılan 4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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