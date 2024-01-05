Pendik\'te Otomobil Kazası: 1\'i Ağır 4 Kişi Yaralandı

Pendik'te otomobilin bariyere çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Pendik Sahil Yolu Kaynarca mevkisinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 32 ACC 460 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyere çaptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlilerince otomobilden çıkarılan 4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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