Pendik'te Otomobil Tıra Arkadan Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Pendik'te Otomobil Tıra Arkadan Çarptı: 2 Yaralı

Pendik\'te Otomobil Tıra Arkadan Çarptı: 2 Yaralı

Pendik'te seyir halindeki bir otomobil, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

25.05.2024 08:09
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Pendik'te bir otomobilin, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çamlık Mahallesi Semerkand Bulvarı'nda seyir halindeki Yusuf A. idaresindeki 34 GIN 056 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyekini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki bir kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pendik'te Otomobil Tıra Arkadan Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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