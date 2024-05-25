Pendik\'te Otomobil Tıra Arkadan Çarptı: 2 Yaralı

Pendik'te bir otomobilin, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çamlık Mahallesi Semerkand Bulvarı'nda seyir halindeki Yusuf A. idaresindeki 34 GIN 056 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyekini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki bir kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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