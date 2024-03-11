Pendik'te Park Halindeki Kamyonete Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Pendik'te park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
D-100 kara yolunda Erol Gök (33) idaresindeki 34 GSE 464 plakalı motosiklet, Kaynarca mevkisinde, emniyet şeridinde park halinde bulunan Mustafa A. yönetimindeki 34 VDG 23 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Gök kamyonetin altında sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edilen Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
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