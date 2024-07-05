Pendik'te Silahla Yaralama Olayında Şüpheli Gözaltına Alındı

Pendik'te, bir kişinin silahla kazaen yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, 2 Temmuz'da, Velibaba Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurularak yaralandığı ihbarını üzerine olay yerine gitti.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede, arkadaşıyla yürüyen 17 yaşındaki A.Y'nin bir araçtan silahla rastgele ateş açılmasıyla yaralandığı anlaşıldı.
Yaralı, çağrılan sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kullandığı araçtan ateş açarak A.Y'yi yaralayan E.K. ise polislerce gözaltına alındı.
Evinde kurusıkı tabanca ele geçirilen E.K. adliyeye sevk edildi.
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