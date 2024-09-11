Pendik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Pendik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turist yolcu karşılama işi yapan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

11.09.2024 12:18
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Pendik'te, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turist yolcu karşılama işi yapan iki grubun, 7 Eylül'de aralarındaki "müşteri paylaşımı" anlaşmazlığını görüşmek için buluştukları Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde yaşanan tartışmanın ardından taraflar arasında çıkan silahlı kavgada Süleyman Üzümcü'nün hayatını kaybetmesi ve 4 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, olaya dahil olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına aldı.

Şubedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pendik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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