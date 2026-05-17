Pendik\'te TIR Devrildi, Trafik Kontrollü Sağlandı

PENDİK TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın dorsesi devrildi. Olay yerine gelen ekiplerin dorseyi kaldırma çalışmaları sırasında ise TIR yan yattı. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Pendik TEM Otoyolu Kurtköy Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki 53 FK 338 plakalı TIR'ın dorsesi şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Aracın içinde sıkıştığı belirlenen şoför, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Devrilen dorsenin kaldırılma çalışmaları sırasında ise TIR'ın çekici kısmı da yan yattı. Yola savrulan yükler Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait ekipler tarafından temizlenirken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Orhanlı Gişeleri istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından araç trafiği normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.