Pendik'te Trafik Kazası: 4 Ölü

Pendik'te gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan otomobildeki 3'ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen 67 SF 722 plakalı otomobil çarptı.
Kazada nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan kişileri kurtarmak için başlatılan çalışmalarda 3'ü kadın 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Olay yerindeki inceleme çalışması sürerken bölgede ulaşım, kontrollü sağlanıyor.
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