Pendik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Pendik'te uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, paketler halinde toplam 518,4 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.D. tutuklandı.
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