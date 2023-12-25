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Pendik TEM Otoyolu'nda kaza: Kuruyemiş yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Pendik TEM Otoyolu'nda kaza: Kuruyemiş yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Pendik TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, kuruyemiş yüklü bir tır orta bariyere çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi ve kaza nedeniyle tırda bulunan kuruyemişler yola saçıldı.

Pendik TEM Otoyolu\'nda kaza: Kuruyemiş yüklü tırın sürücüsü yaralandı
25.12.2023 - 05:43,
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Pendik TEM Otoyolu'nda kaza yapan kuruyemiş yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Pendik Tem Otoyolu Mecidiye mevki Kuzey Marmara bağlantı yolu üzerinde Servan D. yönetimindeki 06 BFP 28 plakalı kuruyemiş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırda sıkışan Servan D'yi kurtardı.

Servan D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle tırda bulunan kuruyemiş yola saçıldı.

Kaynak: AA
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