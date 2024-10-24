Pensilvanya Yüksek Mahkemesi'nden Oy Pusulası Kararı

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Yüksek Mahkeme, eyalet yasalarındaki teknik prosedürlere uymadıkları için 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullandıkları oyları reddedilen kişilerin "geçici oy pusulalarını" kullanabileceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Butler County'de seçim kurulunun iki seçmenin postayla gönderdikleri oy pusulalarının "zorunlu gizlilik zarfları" olmadan geldiği için geçersiz sayması üzerine açılan davayı görüşerek karara bağladı.

Mahkeme, oy çokluğuyla, "zorunlu gizlilik zarfı" eksikliği gibi teknik prosedürlere uymayan seçmenlerin "geçici oy pusulalarını" kullanabilmesine karar verdi.

Yargıç Christine Donohue, konuya dair yaptığı açıklamada, seçim kanunlarının vatandaşların oy kullanmasının önünde engeller yaratmak amacıyla değil oy haklarını kullanmalarını sağlamak amacıyla yazıldığını kaydetti.

Davaya müdahil olan avukatlardan Witold Walczak ise kararın eyalet genelinde geçerli olduğunu ve postayla gönderilen oy pusulalarının herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde tüm seçmenlerin geçerli geçici oy pusulası kullanmalarına izin verileceğini söyledi.

Walczak, açıklamasında "Sonuçta bu, iki oyun sayılması ya da sıfır oyun sayılması değil, bir oyun sayılmasıyla ilgili. İlk oyunuz sayılmazsa geçici oy pusulası sayılmalıdır. Bir oyun sayılmasına hakkınız var." ifadelerini kullandı.

Pensilvanya'da seçmenlerin posta yoluyla oy kullanmak için şimdiye kadar 1,9 milyondan fazla posta oy pusulası için başvuruda bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Pensilvanya'nın son iki haftasına girilen başkanlık seçimlerinde en fazla seçmen oyuna sahip salıncak eyalet olması, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında ihtilaflara konu olabiliyor.