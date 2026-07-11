Pentagon'dan Yeni UFO Belgeleri! - Son Dakika
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Pentagon'dan Yeni UFO Belgeleri!

11.07.2026 10:10
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Pentagon, UFO ve UAP ile ilgili yeni belgeleri kamuoyuna sundu; 40 dosya, video ve ifadeler içeriyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" ile ilgili yeni video ve görüntüleri içeren belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

CBS News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda UAP ve UFO ile ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulması kapsamında Pentagon tarafından yeni belgeler yayımlandı.

Bu kapsamda yayımlanan toplam 40 dosyalık materyalin içinde belgeler, videolar, ses dosyaları ve resimler yer aldı.

Yayımlanan belgelerin birinde Eylül 2015'te, Texas eyaletinin Amarillo bölgesi yakınlarında "Pantex" olarak bilinen nükleer silah tesisi hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir cisimle ilgili ifadeler yer alıyor.

Nükleer tesisin güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığı ve iki memurun söz konusu cismi takip ettiği belirtilen belgede, cismin ses çıkarmadığı ve üzerinde herhangi bir "itiş sistemi" tespit edilemediği vurgulanıyor.

2020'ye ait bir videoda ise yaklaşık 3,5 ila 4 metre uzunluğunda bir cismin havada süzüldüğü görüntüler bulunuyor. Belgelerde yer verilen görgü tanığı ifadelerinde ise söz konusu cismin "deforme olmuş bir balona benzediği" kaydediliyor.

Paylaşımlar mayısta başlamıştı

ABD Başkanı Trump şubatta, ilgili bakanlıklar ve kurumlara uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları tespit edip, yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıklamıştı.

Pentagon, UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta paylaşmıştı.

"war.gov/UFO/" adlı siteden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

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