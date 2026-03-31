Pentagon, Dron Tehdidine Karşı Lazer Planlıyor

31.03.2026 21:22
Fort McNair üssü etrafındaki dron faaliyetleri nedeniyle Pentagon, lazer sistemi konuşlandırmayı değerlendiriyor.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), başkent Washington'daki Fort McNair askeri üssü çevresinde artan insansız hava aracı faaliyetleri nedeniyle bölgeye dron karşıtı lazer sistemi konuşlandırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kaldığı Washington'daki Fort McNair üssü çevresinde görülen dron hareketliliği, lazer sistemi teknolojisinin kullanımını gündeme getirdi.

Kaynaklar, askeri üs çevresindeki hava sahasında tespit edilen olağandışı faaliyetlerin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sürerken üst düzey yetkililere yönelik olası gözetleme faaliyetleri konusunda endişelere yol açtığını aktardı.

Pentagon'un üssün yakınlarına "LOCUST" olarak bilinen dron karşıtı lazer sistemi konuşlandırma seçeneğini değerlendirdiğini iddia eden kaynaklar, söz konusu planın henüz netleşmediğini belirtti.

Kaynaklar, Washington hava sahasının yoğunluğu nedeniyle lazer sisteminin konuşlandırılmasının çeşitli zorluklar doğurabileceğinin göz önüne alındığını ifade etti.

Söz konusu planın Pentagon ile ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) arasında görüş ayrılığına neden olduğunu da savunan kaynaklar, FAA'nın sistemin güvenliğine ilişkin endişeleri olduğunu belirtti.

Fort McNair Halkla İlişkiler Ofisinden 20 Mart'ta yapılan açıklamada, söz konusu askeri alan ve çevresinde dron görüldüğü yönündeki haberlerin farkında olunduğu, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlarla olayın araştırıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Şu aşamada üsse yönelik doğrudan bir tehdit bulunmuyor. Ancak güvenlik önlemleri duruma göre artırılabilir." ifadeleri kullanılmıştı.

Pentagon'un en üst düzey bazı komutanlarına ait lojmanlar ile ABD Ulusal Savunma Üniversitesi'nin bulunduğu Washington bölgesindeki askeri bir alan olan Fort McNair, geleneksel olarak siyasi liderlerin konakladığı bir yer olmamakla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde bulunan bazı isimler güvenlik gerekçesiyle buradaki lojmanları kullanıyor.

Kaynak: AA

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

21:43
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
21:41
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
