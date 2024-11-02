Pentagon Orta Doğu'ya Ek Askeri Güç Gönderiyor - Son Dakika
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Pentagon Orta Doğu'ya Ek Askeri Güç Gönderiyor

ABD, Orta Doğu'da gerginliği azaltmak için ek askeri güç konuşlandıracağını açıkladı.

02.11.2024 02:46
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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'da savaş ve uzun menzilli saldırı bombardıman uçakları dahil ek askeri güç konuşlandıracağını duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin bölgedeki güçlerini korumak, İsrail'i savunmak, "caydırma ve diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılması" amacıyla taahhütlerini yerine getirmek üzere bölgede ek balistik füze savunma muhripleri, savaş ve tanker uçakları filosu ile ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçaklarının konuşlandırılacağı bildirildi.

Bu güçlerin bölgeye gitmek için hazırlanan USS Abraham Lincoln uçak gemisiyle gelecek ay ulaşmaya başlayacağı kaydedilen açıklamada, bu hareketlerin, ABD'nin gelişen ulusal güvenlik tehditlerini karşılamak amacıyla kısa sürede dünya çapında konuşlandırma yeteneğini gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bu konuşlandırmaların, kısa süre önce İsrail'e yerleştirilen Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) sisteminin yanı sıra Pentagon'un Doğu Akdeniz'deki Amfibi Hazır Grup Deniz Seferi Birimi (ARG/MEU) duruşuna dayandığı bildirildi.

Pentagon, 13 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İran tehdidine karşı İsrail'e THAAD batarya sistemi ile bunu çalıştıracak 100 civarında askeri personelin gönderileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pentagon Orta Doğu'ya Ek Askeri Güç Gönderiyor - Son Dakika

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