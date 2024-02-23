Pentagon, Ukrayna\'ya destek için Kongre\'ye çağrıda bulundu

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın yanında olma taahhütlerini sürdüreceklerini ancak bunun için Kongre'nin de üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Pentagon Basın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yaptığı açıklamada, "ne kadar sürerse sürsün" Ukrayna'ya destek sözlerinin arkasında olduklarını dile getirerek, Kongre'den bunun için fon talebinde bulundu.

Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını gidermek için Kongre'nin gerekli bütçeyi onaylaması gerektiğini vurgulayan Singh, Ukrayna'nın söz konusu ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Singh, Yemen'deki İran'ın desteklediği Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine karşı başlatılan "Refah Muhafızı Operasyonu" için de Kongre desteğinin yanında, diğer ülkelerin de katkı sunmalarını umut ettiğini sözlerine ekledi.