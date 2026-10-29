Pentagon'un 9 senatörün Starlink soruşturması talebini reddettiği iddia edildi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD merkezli SpaceX şirketinin Ukrayna ordusuna sunduğu Starlink sisteminin yavaşlatıldığı yönündeki açıklamaların ardından soruşturma yapma talebini reddettiği ileri sürüldü.

Associated Press (AP) tarafından görüntülenen konu hakkındaki belgede yer alan ifadelere göre, Pentagon'un denetleme birimi, yavaşlama konusunun araştırılması için Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan senatörler grubunun inceleme talebini reddetti.

Söz konusu ret kararının, talep edilen incelemeyi ABD Hava Kuvvetlerinin yapmasının daha uygun olduğu gerekçesiyle verildiği de ifadeler arasında yer aldı.

Konu hakkında bilgi sahibi Kongre danışmanı, Pentagon soruşturma biriminin böyle bir soruşturmayı yapmaya yetkisi olmasına rağmen SpaceX firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a karşı bir inceleme başlatmayı istemediğini savundu.

İlgili talebi ileten senatörlerden Demokrat Jeanne Shaheen, AP'ye yaptığı açıklamada, "Genel müfettişin, Ukrayna'nın sivillerini korumak için bel bağladığı uydu haberleşme sistemindeki kesintileri araştırmamayı seçmiş olması endişe vericidir." dedi.

Shaheen, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ve Musk'ın söz konusu kesinti ve yavaşlamaların nedenine dair birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını belirterek, sorumluluğun belirlenmesi ve gelecekte benzer durumların yaşanmasının önlenmesi için bağımsız bir inceleme ve değerlendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Habere göre Cumhuriyetçi ve Demokratlardan 9 senatör Pentagon genel müfettişinden Pentagon veya diğer ABD hükümet yetkililerinin "Ukrayna'yı etkileyen istihbarat paylaşım düzenlemeleri, uyarı kabiliyetleri ya da Starlink ve Starshield hizmetlerindeki değişiklikleri yönlendirip yönlendirmediğini, bunlara onay verip vermediğini veya bu değişikliklerden önceden haberdar olup olmadığını" araştırmasını talep etmişti.

Ukrayna'da Starlink'in yavaşlatılması meselesi

ABD medyasında yer alan haberlerde, SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, sahibi olduğu Starlink uydu sisteminin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetinin yavaşlatılması emrini verdiği öne sürülmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink'in Ukrayna'da tamamen kapatılmadığını ancak hız kısıtlamaları nedeniyle bazı askeri ve insani amaçlarla kullanımının sınırlandığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetiyle ilgili sorunun "çözüldüğünü duyduğunu" ancak hala çözülmediyse Musk'la "konuşacağını" söylemişti.