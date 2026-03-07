Pepeçura: Rize'nin Geleneksel Tatlısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pepeçura: Rize'nin Geleneksel Tatlısı

07.03.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coğrafi işaretli pepeçura, Rize mutfağının özel bir tatlısı olarak yaz sonu üzümleriyle hazırlanıyor.

Rize mutfağının vazgeçilmez tatlılarından coğrafi işaret tescilli pepeçura, yaz sonunda olgunlaşan kokulu üzümlerle yapılarak sofralardaki yerini alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Rize mutfağının geleneksel lezzetlerinden pepeçuranın yapımı anlatıldı.

Halk arasında "mürdüme" ya da "kokulu kara üzüm" olarak bilinen siyah üzümlerden yapılan pepeçura, Osmanlı döneminden bu yana Rize ve çevresinde tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021'de coğrafi işaretle tescillenen pepeçura, günlük hayatın yanı sıra bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Tatlının tarifini AA muhabirine anlatan lokanta işletmecisi Necibe Oflu, pepeçuranın yüzyılı aşkın geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Bölgede kokulu üzümün önemli bir yerinin bulunduğunu belirten Oflu, "Üzümleri yıkayıp tanelerinden ayırıyoruz. Çok az suyla şırasını çıkarıyoruz. Nişasta, mısır unu ve unla hazırladığımız karışımı kaynayan şıraya ekliyoruz. Şekerini de pişme sırasında katıyoruz. Hiçbir gıda katkısı yok." diye konuştu.

Pepeçura yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

1 kilogram isabella türü üzüm2 yemek kaşığı mısır nişastası1 yemek kaşığı buğday unu1 yemek kaşığı ince elenmiş mısır unu1 su bardağı toz şeker6 su bardağı suYapılışı

1. Üzümler bir kap içinde ezilir.

2. Tencereye alınan üzümlere 1 su bardağı su eklenir.

3. Üzüm rengini verinceye kadar yaklaşık 10 dakika kaynatılır.

4. Kaynayan karışım süzgeçle süzülür, üzüm suyu ile posası ayrılır.

5. Üzüm suyunun üzerine 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı buğday unu, 1 yemek kaşığı ince elenmiş mısır unu, 1 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı su eklenir.

6. Homojen karışım elde edinceye kadar karıştırılarak yaklaşık 20 dakika pişirilir.

7. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra sıcak halde kaselere konulan pepeçura, soğuduktan sonra servis edilir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Güncel, Kültür, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pepeçura: Rize'nin Geleneksel Tatlısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:46
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 11:40:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Pepeçura: Rize'nin Geleneksel Tatlısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.