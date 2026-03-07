Pepeçura: Rize'nin Geleneksel Tatlısı

Rize mutfağının vazgeçilmez tatlılarından coğrafi işaret tescilli pepeçura, yaz sonunda olgunlaşan kokulu üzümlerle yapılarak sofralardaki yerini alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Rize mutfağının geleneksel lezzetlerinden pepeçuranın yapımı anlatıldı.

Halk arasında "mürdüme" ya da "kokulu kara üzüm" olarak bilinen siyah üzümlerden yapılan pepeçura, Osmanlı döneminden bu yana Rize ve çevresinde tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021'de coğrafi işaretle tescillenen pepeçura, günlük hayatın yanı sıra bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Tatlının tarifini AA muhabirine anlatan lokanta işletmecisi Necibe Oflu, pepeçuranın yüzyılı aşkın geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Bölgede kokulu üzümün önemli bir yerinin bulunduğunu belirten Oflu, "Üzümleri yıkayıp tanelerinden ayırıyoruz. Çok az suyla şırasını çıkarıyoruz. Nişasta, mısır unu ve unla hazırladığımız karışımı kaynayan şıraya ekliyoruz. Şekerini de pişme sırasında katıyoruz. Hiçbir gıda katkısı yok." diye konuştu.

Pepeçura yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

1 kilogram isabella türü üzüm2 yemek kaşığı mısır nişastası1 yemek kaşığı buğday unu1 yemek kaşığı ince elenmiş mısır unu1 su bardağı toz şeker6 su bardağı suYapılışı

1. Üzümler bir kap içinde ezilir.

2. Tencereye alınan üzümlere 1 su bardağı su eklenir.

3. Üzüm rengini verinceye kadar yaklaşık 10 dakika kaynatılır.

4. Kaynayan karışım süzgeçle süzülür, üzüm suyu ile posası ayrılır.

5. Üzüm suyunun üzerine 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı buğday unu, 1 yemek kaşığı ince elenmiş mısır unu, 1 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı su eklenir.

6. Homojen karışım elde edinceye kadar karıştırılarak yaklaşık 20 dakika pişirilir.

7. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra sıcak halde kaselere konulan pepeçura, soğuduktan sonra servis edilir.