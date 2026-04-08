Perinçek'ten İran'a Destek - Son Dakika
Perinçek'ten İran'a Destek

08.04.2026 15:42
Doğu Perinçek, ABD-İran ateşkesini kutlayarak İran'ın direnişini önemsediğini belirtti.

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD- İran savaşında tarafların iki haftalık ateşkesine ilişkin, "İran'ın barış getiren silahlı direnişini kutluyoruz. Trump, İran medeniyetine dokunamadı, dünyayı ateşe veremedi" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, paylaşımında şunları kaydetti:

"İran'ın barış getiren silahlı direnişini kutluyoruz. Trump, İran medeniyetine dokunamadı, dünyayı ateşe veremedi."

ABD emperyalizminin İran medeniyetine saldırı girişimini durduran, böylece geçici olarak da olsa bölgemize barış getiren İran devletini, İran milletini ve İran Ordusu'nu yürekten kardeşlik duygularıyla kutluyoruz. Böylece İran, barışın ancak emperyalizme karşı silahlı direnişle sağlanacağını kanıtlamıştır.

İran, Rusya, Çin, Filistin, Yemen, Irak, Hizbullah savaşın bu aşamasından galip çıktı. ABD, İsrail, Ukrayna, Körfez ülkelerinin Amerikancı sultan ve şeyhleri yenilgiye uğradı.

Riyad Bildirisi'ne imza atanlar, İsrail siyonizmine karşı mücadele tarihinin utanç listesine isimlerini yazdırdılar. İran, Rusya ve Çin tarafında olan Pakistan, arabulucu kabul edildi. ABD ve İsrail yanında arabuluculuk çabaları itibar görmedi.

15 günlük ateşkes döneminde İran, müzakerelere üstün konumda giriyor. Trump müzakere masasında da çıkmazda. İran rejimi, İran halkının güçlü desteğiyle ve savaşın galibi olarak otoritesini sağlamlaştırdı. ABD ve İsrail hükümetleri sallanıyor. İran'a savaş açan Trump'ın ve Netahyahu'nun sonu gözüktü.

AK Parti iktidarının 'boşluk doldurma, bölgede istikrar ve barışı sağlama' rüyaları ABD ve İsrail'in yenilgisi sonucu, gerçekle yüz yüze geldi.

Türkiye, Rusya, Çin, İran İttifakı Türk milleti için biricik çözüm ve mecburiyet olarak gündemde.

Vatan Partisi bütün bu süreçte İran, Filistin ve Yemen cephesinde kararlı duruşuyla tarihi görevini yerine getirdi ve savaşın galipleriyle aynı geleceği paylaşıyor."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Perinçek'ten İran'a Destek - Son Dakika

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
