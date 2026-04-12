Perran Kutman, 12 Yıl Sonra 'Gırgıriye Müzikali' ile Seyirci Karşısına Çıkıyor

Perran Kutman, Perihan Abla, Sabahat, Şehnaz, Afet Öğretmen gibi kült karakterleri canlandırmıştı, ancak son yıllarda sektörden uzaklaşarak kendi kabuğuna çekilmişti. 12 yıldır ekranlardan ve sahnelerden uzak olan usta sanatçı, şimdi 'Gırgıriye Müzikali' ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Artık 'kendisi için' yaşadığını belirten Kutman, bu kararının nedenlerini ve müzikal heyecanını anlattı.

Müjdat Gezen'in telefonuyla müzikal fikrini duyduğunda, tatilde olduğunu ve Perran için yaşamak istediğini söyleyen sanatçı, 'İhtiyaç' kelimesinin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Tereddütleri olduğunu, 'Yapabilecek miyim?' gibi düşünceler taşıdığını, ancak bu heyecanı sevdiğini ifade etti. 60 yıllık meslek hayatına rağmen hâlâ 16 yaşındaki heyecanı taşıdığını belirtti.

Son projesi 2014'teki 'Ah Neriman' olduğunu ve 12 yıllık arayı, 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Hoca camide' dediği için ceza almasına bağladığını söyledi. Bu durumun kendisini kırdığını ve mesleği özlemediğini, mutlu olduğunu ekledi. Sektörün şu anki durumu hakkında, parasız ve meşakkatli yılların kendisini bugünlere hazırladığını düşündüğünü, gençlerin daha dayanıklı olduğunu belirtti.

Dizilerde uzun saatler çalışmanın zor olduğunu, oyuncuya yazık ettiğini söyleyen Kutman, oyunculuğa istemeyerek başladığını, ancak yaptığı her şeyi yürekten yaptığını vurguladı. Canlandırdığı karakterlerin kült olmasını, göz hizasındaki kişileri oynamasına bağladı. Hayattaki kırmızı çizgilerinin haksızlık ve yalan olduğunu, saygının önemli olduğunu belirtti.

Müjdat Gezen'le uzun yıllara dayanan dostluğunu anlatan Kutman, onun iyi ve kötü günlerde yanında olduğunu söyledi. Eşi Koral Sarıtaş'la 48 yıllık evliliğinin sırrını, birbirlerinin haklarına saygı ve güven olarak açıkladı. Hayatının film olmasını istemediğini, sade ve küçük şeylerle mutlu olduğunu ifade etti.