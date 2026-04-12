Perran Kutman, 12 Yıl Sonra 'Gırgıriye Müzikali' ile Seyirci Karşısına Çıkıyor

12.04.2026 12:51
Kült karakterlerin ustası Perran Kutman, uzun bir aranın ardından 'Gırgıriye Müzikali' ile sahneye dönüş yapmaya hazırlanıyor. 60 yıllık meslek yaşamında taşıdığı heyecanı ve sektördeki deneyimlerini paylaştı.

Perran Kutman, Perihan Abla, Sabahat, Şehnaz, Afet Öğretmen gibi kült karakterleri canlandırmıştı, ancak son yıllarda sektörden uzaklaşarak kendi kabuğuna çekilmişti. 12 yıldır ekranlardan ve sahnelerden uzak olan usta sanatçı, şimdi 'Gırgıriye Müzikali' ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Artık 'kendisi için' yaşadığını belirten Kutman, bu kararının nedenlerini ve müzikal heyecanını anlattı.

Müjdat Gezen'in telefonuyla müzikal fikrini duyduğunda, tatilde olduğunu ve Perran için yaşamak istediğini söyleyen sanatçı, 'İhtiyaç' kelimesinin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Tereddütleri olduğunu, 'Yapabilecek miyim?' gibi düşünceler taşıdığını, ancak bu heyecanı sevdiğini ifade etti. 60 yıllık meslek hayatına rağmen hâlâ 16 yaşındaki heyecanı taşıdığını belirtti.

Son projesi 2014'teki 'Ah Neriman' olduğunu ve 12 yıllık arayı, 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Hoca camide' dediği için ceza almasına bağladığını söyledi. Bu durumun kendisini kırdığını ve mesleği özlemediğini, mutlu olduğunu ekledi. Sektörün şu anki durumu hakkında, parasız ve meşakkatli yılların kendisini bugünlere hazırladığını düşündüğünü, gençlerin daha dayanıklı olduğunu belirtti.

Dizilerde uzun saatler çalışmanın zor olduğunu, oyuncuya yazık ettiğini söyleyen Kutman, oyunculuğa istemeyerek başladığını, ancak yaptığı her şeyi yürekten yaptığını vurguladı. Canlandırdığı karakterlerin kült olmasını, göz hizasındaki kişileri oynamasına bağladı. Hayattaki kırmızı çizgilerinin haksızlık ve yalan olduğunu, saygının önemli olduğunu belirtti.

Müjdat Gezen'le uzun yıllara dayanan dostluğunu anlatan Kutman, onun iyi ve kötü günlerde yanında olduğunu söyledi. Eşi Koral Sarıtaş'la 48 yıllık evliliğinin sırrını, birbirlerinin haklarına saygı ve güven olarak açıkladı. Hayatının film olmasını istemediğini, sade ve küçük şeylerle mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:59
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
