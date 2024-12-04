Personel yangın eğitiminde bilgilendirildi

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Serdivan Belediyesi personeli, yangın konusunda bilgilendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışanların bilgi ve yetkinliklerinin artırılması için düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri aralıksız devam ediyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında belediye personeline yangın eğitimi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından gelen uzman ekipler, yangının çıkış nedenleri, söndürme teknikleri ve acil durumlarda yapılması gerekenleri teorik ve uygulamalı olarak anlattı.

Olası yangın durumunda doğru müdahale yöntemlerini öğrenen katılımcılar, söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı ve güvenli tahliye yöntemleri hakkında bilgi sahibi oldu.