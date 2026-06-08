Peru'da Seçim: Güvenlik Talebi Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Peru'da Seçim: Güvenlik Talebi Öne Çıkıyor

08.06.2026 03:44
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Perulular, başkanlık seçiminin ikinci turunda güvenlik ve ekonomik sorunlara çözüm bekliyor.

ABD ve Çin rekabetinin odağındaki Peru'da halk, organize suç örgütlerinin tırmandırdığı şiddet olaylarının gölgesinde devlet başkanı seçiminin 2. turu için bugün sandık başına giderken, yeni liderden sokaklarda güvenliğin sağlanmasını istiyor.

Peru'da 12 Nisan'daki ilk turda en fazla oyu alan sağcı aday Keiko Fujimori ile ikinci sırada bulunan solcu aday Roberto Sanchez, ülkenin yeni devlet başkanı olmak için sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Devlet başkanı seçiminin 2. turu için oy kullanan vatandaşlar da sonuçları beklemeye başladı.

Başkent Lima'nın tarihi merkezinde AA muhabirine konuşan Perulular, yeni hükümetten son dönemde organize suç örgütlerinin neden olduğu şiddet olaylarının bir an önce bitirilmesini talep etti.

Sandıkta solcu aday Sanchez'i desteklediğini belirten Antonio Sanchu, ekonomide işlerin iyi gitmediğini vurgulayarak, "Oldukça zengin madenlere sahip olmamıza rağmen bunların çoğu peşkeş çekiliyor. Roberto Sanchez'in hedefi bu madenleri devletin kontrolüne almaktır." ifadesini kullandı.

Keiko Fujimori'nin devlet başkanlığı yarışında üst üste dördüncü kez şansını denediğini ancak bu kez de başarısız olacağını savunan aktivist Fredy Nateros ise yolsuzluk ve organize suçların ülkenin tamamına sirayet ettiğini vurguladı.

Başkentte esnaflık yapan bir diğer Perulu Sonia da yeni hükümetin, temel sorunlara pratik ve hızlı çözümler üretmesi gerektiğini belirterek, ülkedeki genel durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyledi.

"Keiko'nun bu ülke için en iyisini yapacağına inanıyorum"

Geçimini seyyar satıcılıkla sağlayan Cesar Ayala ise bir adaya şans verilmesi gerektiğini savunarak, "Kadın bir adaya fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Keiko'nun bu ülke için en iyisini yapacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Sandık çıkışında değerlendirmelerde bulunan emekli bir kadın Sonia Llosa, her iki adayın da toplumda tam bir güven inşa edemediğine dikkati çekti.

Seçimin ikinci turunu kazanan yeni devlet başkanı, anayasa gereği Peru'nun bağımsızlık günü olan 28 Temmuz'da görevi resmi olarak devralacak.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da Seçim: Güvenlik Talebi Öne Çıkıyor - Son Dakika

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