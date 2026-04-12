Peru'da Seçim Heyecanı

12.04.2026 16:35
Peru'da halk, yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonuçları gün içinde açıklanacak.

Güney Amerika ülkesi Peru'da halk, ülkeyi 5 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Nüfusu 34 milyonu aşan Peru'da 27 milyondan fazla seçmen, ülkedeki 10 bin 336 merkezde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Ülkede oy kullanma uygulamasının zorunlu olduğu seçimde, oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

Seçimlerde Peru'nun yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 130 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 60 sandalyeli Senato'nun üyeleri belirlenecek.

Kamuoyu araştırmalarına göre, 35 adayın yarıştığı seçimlerin ilk turunda hiçbir adayın, devlet başkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50 oy oranına ulaşması beklenmiyor.

Sandıkların kapanmasının ardından başlayacak oy sayım sürecinin yavaş ilerlemesi ve kesin sonuçların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Son 10 yılda 8 devlet başkanının değiştiği Peru'da derin siyasi kriz ve istikrarsızlık halkın gündemini belirliyor.

Oy kabinine giren Peruluları, devlet başkanı, ulusal ve bölgesel senatörler, milletvekilleri ile And Parlamentosu temsilcilerini kapsayan 5 farklı seçimin yer aldığı büyük bir pusula bekliyor.

Seçimde yarışan adaylar arasında, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori, Lima'nın eski belediye başkanlarından Ricardo Belmont ile Rafael López Aliaga ve ülkenin tanınmış komedyeni Carlos Álvarez öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Seçimi 487 gözlemci takip edecek

Seçim süreci, toplam 487 akredite gözlemci tarafından takip edilecek.

Bu gözlemciler arasında, ülke genelinde 150'den fazla uzman görevlendiren Avrupa Birliği (AB) ile sahada 96 üyeyle bulunan Amerikan Devletleri Örgütü ( OAS) gözlem heyetleri de yer alıyor.

Kaynak: AA

