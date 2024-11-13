Peru'da Sel ve Toprak Kaymaları: 30 Bina Yıkıldı - Son Dakika
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Peru'da Sel ve Toprak Kaymaları: 30 Bina Yıkıldı

Peru'daki şiddetli yağışlar sonucu 30 bina yıkıldı, 300 aile etkilendi. Acil durum ilan edildi.

13.11.2024 20:12
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- Peru'da sel ve toprak kaymalarında 30 bina yıkıldı

LİMA - Peru'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 30 bina yıkıldı.

Peru'nun batısındaki Huanuco kentinde pazartesi günü etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Sokak ve caddelerin sular altında kaldığı kentte, araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle 30 ev yıkılırken, 300 aile etkilendi.

Peru hükümeti, şiddetli yağışların yol açtığı yıkım nedeniyle acil durum ilan etti. İş makineleri ile temizlik çalışmalarının başlatıldığı sel bölgesinde, enkaz kaldırma çalışmaları ve ailelere yardım ulaştırılması için ordu görevlendirildi. Ülkede yaşanan felakette can kaybı bildirilmedi.

Kaynak: İHA

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