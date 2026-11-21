Peru'nun And Dağları'ndaki Junin bölgesinde meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaralandı, pek çok konutta hasar oluştu.

Ulusal Sivil Savunma Enstitüsünün yayımladığı ön rapora göre, depremde Junin bölgesinde 11, Huanuco, Pasco ve Lima bölgeleri ile başkent Lima Metropoliten alanında birer kişi yaralandı.

Deprem nedeniyle Junin'de 4 konut oturulamaz hale geldi, çoğu bu bölgede olmak üzere 127 konutta, birer eğitim kurumu, sağlık merkezi ve toplum merkezi ile komşu Huanuco bölgesinde bir ibadethanede hasar oluştu.

Junin bölgesine bağlı Chanchamayo eyaletinin Vatandaş Güvenliği Müdürü Romulo Velasquez, devlet kanalı TV Peru'ya yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin çok sayıda kişinin paniğe kapılarak sokağa çıkmasına yol açtığını ancak "ağır maddi hasara dair bir bulguya" rastlamadıklarını söyledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, büyük korku yaşayan vatandaşların sarsıntıyla açık alanlara ve meydanlara akın ettiği görüldü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 6,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olarak açıklamıştı.