Peru ve Bolivya, 4 yıl süren diplomatik krizin ardından ticareti geliştirmek ve Bolivya mallarını Peru limanları üzerinden Güneydoğu Asya'ya ulaştırmak amacıyla işbirliğini yeniden başlattı.

Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori, başkent Lima'daki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen Devlet Başkanları Zirvesi ve 7. İkili Kabine Toplantısı'nın kapanışında mevkidaşı Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz ile basın toplantısında konuştu.

Görüşmeyi "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendiren Fujimori, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantı, iki ülke arasındaki 200 yıllık dostluğu güçlendirme yolunda bir başlangıç. Bu kaybı telafi edeceğiz. Bu mirası devralarak geleceğe taşımak bize düşüyor. Peru, lojistik altyapısını Bolivya'nın dış ticaretine açarak özellikle Asya-Pasifik pazarlarına ulaşmasında önemli bir kapı olmayı hedefliyor."

Fujimori, babası eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori ile eski Bolivya Devlet Başkanı Jaime Paz Zamora'nın 34 yıl önce bir araya gelerek Bolivya'nın Pasifik Okyanusu'na erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan "Ilo Anlaşmaları"nı imzaladığını hatırlattı.

"Bu, tekrarlanmaması gereken bir derstir"

Bolivya lideri Paz ise siyasi veya ideolojik nedenlerle iki ülkenin birbirinden uzaklaşmasını "akıl almaz" olarak nitelendirerek, "Bu, tekrarlanmaması gereken bir derstir. İdeoloji karın doyurmaz. Karın doyuran, tarihsel olarak olduğu gibi büyük bir aile ve kardeş ülkeler olarak çalışma ve büyüme iradesidir." dedi.

Peru'nun Bolivya'ya Pasifik limanlarını sunması gibi Bolivya'nın da Atlantik'e ulaşım sağlayan nehir limanlarını Peru'nun kullanımına sunduğunu belirten Paz, Peru limanlarının rekabetçi olabilmesi için tarifeleri düşürmesi gerektiğine işaret etti.

Paz, Peru ile Amazon sınırına kadar uzanacak yeni bir kara yolu yapılacağını ve La Paz'dan Titicaca Gölü kıyısındaki Desaguadero Sınır Kapısı'na uzanan yolun genişletileceğini de açıkladı.

İki lider, 4 yıl süren diplomatik krizin ardından ticareti geliştirmek ve Bolivya mallarının özellikle Peru limanları üzerinden Güneydoğu Asya'ya ulaştırılmasını kolaylaştıracak Atlantik-Pasifik lojistik koridorları oluşturmak amacıyla işbirliği ve ticari entegrasyon sürecini yeniden başlattı.

İki ülke karşılıklı büyükelçiliklerini çekmişti

Peru ile Bolivya arasındaki ilişkiler, Aralık 2022'de Peru'nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun görevden alınmasının ardından La Paz yönetiminin Lima'daki yeni hükümete yönelik eleştirileri ve Peru'nun Bolivyalı yetkilileri "iç işlerine müdahale" ile suçlaması üzerine kopma noktasına gelmiş, iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekerek üst düzey diyalog mekanizmalarını askıya almıştı.