Pervari\'de Besicilikte Destekle Büyüme

08.05.2026 22:10
Hüseyin Öner, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sayısını 3'ten 19'a çıkardı, projeden memnun.

Siirt'in Pervari ilçesinde besicilik yapan Hüseyin Öner, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sayısını artırdı.

Gökçekoru köyünün Göl mezrasında yaşayan ve 3 büyükbaş havyanı bulunan Öner, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nden yararlanarak 10 angus cinsi büyükbaş hayvan daha aldı.

Öner, bu yıl başında destek aldığı hayvanlardan 9'unun doğum yapmasıyla işletmesindeki büyükbaş hayvan sayısını artırdı.

Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen ile Tarım ve Orman Müdürü İl Mustafa Şanverdi, Hüseyin Öner'in mezradaki işletmesini ziyaret etti.

Şanverdi, projeden yararlanan besicinin hayvan sayısını kısa sürede artırdığını belirtti.

Angus ırkının et verimi yüksek bir tür olduğunu ifade eden Şanverdi, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın başlattığı proje kapsamında üreticimize 10 angus cinsi büyükbaş hayvan temin ettik. Üreticimiz hayvanlarına çok iyi baktı ve sayılarını 19'a çıkardı. Buzağıların tamamı 4-5 aylık döneme ulaştı. Daha önce işletmesinde 3 büyükbaş hayvan bulunan üreticimiz, destek sayesinde işletmesini büyüttü. Projenin en önemli avantajlarından biri de verilen tüm hayvanların TARSİM kapsamında sigortalanmasıdır. Ayrıca üreticilerimize bir yıl boyunca yem desteği sağlıyoruz. Hayvan başına bakım ve beslenme desteği de veriliyor. Bölgedeki verimli meralarda hayvanların otlatılması sayesinde hem et verimi artıyor hem de yem maliyetleri azalıyor."

Hüseyin Öner ise desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile, İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine teşekkür etti.

Bakanlığın resmi internet sitesinden proje hakkında haberdar olduğunu belirten Öner, şunları kaydetti:

"Başvuru için müracaat ettim. Geçen yıl ağustos ayında hak sahibi oldum ve hayvan desteği aldım. Hayvanlarımız yaklaşık 7 aydır işletmemizde bulunuyor. Sayıları 19'a ulaştı. Bu ırklardan oldukça memnunuz. Sağlıklı ve uyumlu hayvanlar. Bu bölgeye çok uygun olduklarını düşünüyorum. Gençlere de bu projeye başvurmasını tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA

