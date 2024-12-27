Pervari'de Kapanan Yol Açıldı

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Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan Geçittepe grup köy yolu ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde kar ve tipi nedeniyle Geçittepe grup köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlara güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlamak için görev yapıyor.