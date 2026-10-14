PES, 11 kişinin gözaltına alınmasına ve Halk TV\'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi

(ANKARA) - Avrupa Sosyalistler Partisi'nden (PES) yapılan açıklamada, "Bağımsız medyanın susturulması demokrasiye yönelik bir saldırıdır. Halk TV'ye yapılan baskın, 11 kişinin gözaltına alınması ve kuruma kayyım atanması, Türkiye'de basın özgürlüğü açısından son derece endişe verici gelişmelerdir" denildi.

PES, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. PES'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bağımsız medyanın susturulması demokrasiye yönelik bir saldırıdır. Halk TV'ye yapılan baskın, 11 kişinin gözaltına alınması ve kuruma kayyum atanması, Türkiye'de basın özgürlüğü açısından son derece endişe verici gelişmelerdir. Bu eylemleri kınıyor, Halk TV, çalışan gazeteciler, emekçiler ve aileleriyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.

Erdoğan'ın basın özgürlüğüne yönelik baskıları sürüyor. Eleştirel sesler susturulmamalı, aksine korunmalıdır. Demokrasiyi ve temel özgürlükleri savunma konusunda kardeş partimiz YENİ Parti ve Genel Başkanı Özgür Özel'in yanındayız. Avrupa Birliği'ni bu eylemleri açıkça kınamaya, Türkiye'de basın özgürlüğüne ve bağımsız gazeteciliğe tam anlamıyla saygı gösterilmesini talep etmeye çağırıyoruz."