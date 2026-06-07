Peskov'dan Zelenskiy'ye Tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben yayımladığı mektuba ilişkin, "Mektup iletmek istiyorsan ilet. Bunun için megafon kullanıyorsan, buna mektup deme." dedi.

Rossiya-1 televizyon kanalına konuşan Peskov, Zelenskiy'nin Putin'e hitaben yayımladığı mektubu değerlendirdi.

Zelenskiy'nin kendisini, Amerikan filminde Sylvester Stallone'nin canlandırdığı Rambo karakterine benzetmeye çalıştığını savunan Peskov, "Zelenskiy, Rambo'ya benzemiyor, bu karakterle uyuşmuyor. Mektup iletmek istiyorsan ilet. Bunun için megafon kullanıyorsan, buna mektup deme." ifadelerini kullandı.

"Trump'ın siyasi iradesine değer veriyoruz"

Sözcü Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Washington'un Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafsız arabulucu olmadığı ve Kiev'i desteklediği" yönündeki açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bunu dikkate alıyoruz. Doğal olarak takım üyeleri farklı bakış açılarına sahip. Bazıları samimi şekilde meselenin çözümüne katkıda bulunmaya çalışıyor bazıları ise farklı tutum sergiliyor. Ancak genel olarak (ABD Başkanı Donald Trump) Başkan'ın, bu savaşın sona ermesini gerçekten istediğini görüyoruz. Biz onun bu konuda samimi olduğuna ve siyasi iradesine değer veriyoruz."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 4 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Putin'e hitaben açık mektup yayımlamış ve mektubunda, iki liderin bir araya gelmesi ve savaşı aralarında sona erdirmeleri gerektiğini belirtmişti.