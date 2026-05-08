Peskov: Kiev, Sivil Hedeflere Saldırıyor
Peskov: Kiev, Sivil Hedeflere Saldırıyor

08.05.2026 14:29
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın sivil altyapılara yönelik saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil altyapılara ve sivillere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirterek, "Bu, Kiev yönetiminin terör doğasının tezahürü." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ilan ettiği ateşkesin Ukrayna tarafından ihlal edildiğine dikkati çeken Peskov, "Kiev yönetimi, sivil altyapılara, evlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu, Kiev yönetiminin terör doğasının tezahürü." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle diyalog kurması ihtimalini değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in herkesle müzakerelere açık olduğunu dile getirdi.

Peskov, "İlişkileri kesen Rus tarafı değil. Brüksel ve bazı Avrupa ülkeleri bunu yaptı. Avrupalılar, diyaloğa hazır olduklarında biz de hazır olacağız. Avrupalıların sergilediği pozisyon nedeniyle temasları başlatan biz olmayacağız." dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Rus sporculara yönelik getirdiği kısıtlamaları sürdürme kararından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Peskov, bu sorunun çözülmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA

