Petro'dan İsrailli Ekibe Eleştiri - Son Dakika
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Petro'dan İsrailli Ekibe Eleştiri

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Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrailli arama kurtarma ekibinin enkaz çalışmalarına katılmadığını iddia etti.

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden 4 gün sonra ülkeye gelen İsrailli arama kurtarma ekibinin enkaz çalışmalarına katılmadığını iddia etti.

Petro, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, İsrailli arama kurtarma ekibinin depremin en çok etkilediği kentlerden Cali'deki bir fotoğrafını paylaştı.

İsrailli ekibin enkaz çalışmalarına katılmadığını öne süren Petro, şunları kaydetti:

"İsrailli ekipler bölgeden ayrıldı ve enkaz altından kimseyi çıkarmadı. Enkaz altından halen sesler yükseldiği için yetkililer kendilerinden felaket bölgesinde kalmaya devam etmelerini talep etti. Arama-kurtarma ekiplerinin vardığı bina olan Cali'deki Vanessa Binası'na İsrailli askerler ulaştı, o binada çalışma arkadaşımız Catalina Ortiz bulunuyor ancak enkazı kazmadılar bile."

Özgür Filistin diye bağıran kişi bölgeden uzaklaştırıldı

Bu arada basında çıkan habere göre, İsrailli arama kurtarma ekibinin bulunduğu yere doğru "özgür Filistin" diye bağıran bir kişi güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 gün sonra arama kurtarma ekibi gönderen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek teşekkür etmişti.

İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı kurtarma ekiplerinden 82 kişi, 14 Ağustos'ta Kolombiya'nın Cali kentine ulaşmıştı.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e çıkmıştı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan İsrailli Ekibe Eleştiri - Son Dakika

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