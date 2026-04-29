Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent 111 Doları Aştı, Wall Street Tahminleri Güncelliyor

İran savaşında ateşkes umutlarının zayıflaması, petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Brent petrol 111 doların üzerine çıkarken, WTI 100 dolara yaklaştı. Yılbaşından bu yana Brent yüzde 83, WTI yüzde 73 arttı. Beyaz Saray, İran'ın teklifini değerlendirdiğini ancak kırmızı çizgilerin geçerli olduğunu belirtti. Piyasa, arz kaybının uzayacağını düşünüyor.

Goldman Sachs, Brent tahminini 80 dolardan 90 dolara, WTI'yi 75 dolardan 83 dolara çıkardı. Citigroup, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların devamı halinde Brent'in 150 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. ING, ikinci çeyrek Brent ortalamasını 104 dolar olarak revize etti. FGE Başkanı Fesharaki, 6-8 haftalık aksaklıkta petrolün 150-200 dolar bandına çıkabileceğini söyledi.

Fiziki piyasada spot ham petrol fiyatları bazı işlemlerde 150 dolara yaklaşırken, Singapur'da orta distilat fiyatları 290 doları aşarak rekor kırdı. Yüksek petrol fiyatları enflasyonu hızlandırma riski taşıyor ve merkez bankalarının faiz indirimlerini geciktirebilir. Uzmanlar, İran'da somut ilerleme olmadan fiyatların geri çekilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Ayrıca BAE'nin OPEC'ten 1 Mayıs'ta ayrılma kararı sektörde yeni dinamikler yaratabilir.