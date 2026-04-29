Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent 111 Doları Aştı, Wall Street Tahminleri Güncelliyor

29.04.2026 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'daki çatışmalarda ateşkes umutlarının azalmasıyla petrol fiyatları yeniden yükseldi. Brent petrol 111 doları aşarken, Wall Street bankaları fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ediyor ve 150-200 dolar senaryoları konuşuluyor.

İran savaşında ateşkes umutlarının zayıflaması, petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Brent petrol 111 doların üzerine çıkarken, WTI 100 dolara yaklaştı. Yılbaşından bu yana Brent yüzde 83, WTI yüzde 73 arttı. Beyaz Saray, İran'ın teklifini değerlendirdiğini ancak kırmızı çizgilerin geçerli olduğunu belirtti. Piyasa, arz kaybının uzayacağını düşünüyor.

Goldman Sachs, Brent tahminini 80 dolardan 90 dolara, WTI'yi 75 dolardan 83 dolara çıkardı. Citigroup, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların devamı halinde Brent'in 150 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. ING, ikinci çeyrek Brent ortalamasını 104 dolar olarak revize etti. FGE Başkanı Fesharaki, 6-8 haftalık aksaklıkta petrolün 150-200 dolar bandına çıkabileceğini söyledi.

Fiziki piyasada spot ham petrol fiyatları bazı işlemlerde 150 dolara yaklaşırken, Singapur'da orta distilat fiyatları 290 doları aşarak rekor kırdı. Yüksek petrol fiyatları enflasyonu hızlandırma riski taşıyor ve merkez bankalarının faiz indirimlerini geciktirebilir. Uzmanlar, İran'da somut ilerleme olmadan fiyatların geri çekilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Ayrıca BAE'nin OPEC'ten 1 Mayıs'ta ayrılma kararı sektörde yeni dinamikler yaratabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

23:44
Ederson iki farklı ihlalden PFDK’ye sevk edildi
Ederson iki farklı ihlalden PFDK'ye sevk edildi
22:32
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
21:38
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
21:24
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 00:51:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.