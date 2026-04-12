Batman'da Mevlid-i Nebi Mitingi Düzenlendi: 'Vahdet ve Kurtuluş Önderimiz Hazreti Muhammed' Temasıyla Buluşuldu

Peygamber Sevdalıları Vakfı, Hazreti Muhammed'i anma ve sünnetini yaşama amacıyla Batman'da Mevlid-i Nebi mitingi düzenledi. 'Vahdet ve Kurtuluş Önderimiz Hazreti Muhammed' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vakfın Onursal Başkanı Mehmet Göktaş bir konuşma yaptı. Göktaş, Allah'ın Müslümanları 'Aziz' ismiyle izzetli kıldığını belirterek, aziz olmanın Allah'a ait olduğunu vurguladı.

Göktaş, dünyada azizler ve reziller arasında bir savaş yaşandığını ifade ederek, tarihte bugünkü kadar rezil bir kafir topluluğu görülmediğini söyledi. Küçük kız çocuklarına yönelik vahşetleri örnek gösterdi ve zaferin Allah'ın izniyle Müslümanların olacağını belirtti. 'Allah'ın ipine sımsıkı sarılın' ayetine atıfta bulunarak, peygamberin olmadığı yerde ayetlerin yanlış yorumlandığını ve parçalanmaya yol açtığını kaydetti.

Peygamberin sireti ve sünneti olmadan hiçbir yere varılamayacağını vurgulayan Göktaş, dünyanın en büyük güçlerinin Müslümanlara saldırdığını, ancak bunun yeni olmadığını, Hendek Savaşı gibi tarihi olaylarda da benzer tehlikeler atlatıldığını anlattı. Bugün de Hendek Savaşı'na benzer bir durum yaşandığını, Allah'ın Müslümanlara izzet ve güç verdiğini, Siyonizm ve emperyalizmin yıkılacağına inandığını ifade etti.

Göktaş, Müslümanların moralini bozmaması gerektiğini, İslam'ın güçlü bir şekilde geldiğini, Gazze'deki gelişmelerin bunu gösterdiğini söyledi. Bedir Savaşı örneğini vererek, Allah'ın planlarının daha büyük olduğunu ve Filistinli kardeşlerin eliyle emperyalizmin yıkılacağını belirtti. Müslümanların peygamber rehberliğinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümete çağrıda bulunan Göktaş, Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'le ilişkileri kesmesini, elçileri geri çağırmasını ve Gazze'de suç işleyenlerin hesap vermesini istedi. Son olarak, Allah'tan Siyonist devletin çiğnendiğini görmeyi ve Mescid-i Aksa'ya serbestçe gidip gelmeyi nasip etmesini diledi.