Pezeşkiyan\'dan ahlak polisi göndermesi: Artık kadınlara karışmamalılar

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İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda iktidara gelen Mesud Pezeşkiyan, göreve başladığından beri ilk kez basın toplantısı gerçekleştirdi. Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlatılan gösterilerle birlikte zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi veya kaldırılması tartışmaları alevlenirken yeni seçilen Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BUNU YAPMAMALARI GEREKİYORDU"

Pezeşkiyan, soru sormak için gelen bir kadın muhabirin program alanına gelmeden önce İrşat devriyeleri olarak adlandırılan ahlak polisine yakalanmamak için çaba harcadığını söylemesi üzerine, "İrşat devriyesi yine sizi rahatsız mı ediyor? Bunu yapmamaları gerekiyordu. Artık kimseyi rahatsız etmesinler diye bu konuyu takip edeceğiz." diye konuştu.

Pezeşkiyan'ın ilk basın toplantısında bazı kadın gazetecilerin başörtülerini gevşek bağlamış olması, İran'ın yeni hükümetinin bu konuda bazı adımlar atacağı yorumlarını gündeme getirdi.

"EVET, HALA SOKAKTALAR"

Seçimi kazandıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçen Pezeşkiyan, bir kadın gazetecinin polis araçlarından kaçınmak için yolunu değiştirdiğini anlatması üzerine polisin hala sokaklarda olup olmadığını sordu. Kadın gazeteci, "Evet, hala sokaktalar." yanıtını verdi. Kadın gazetecinin cevabı sonrası ahlak polisinin kadınlara karışmaması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, "Ahlak polisi (kadınlara) karışmamalı. Ben kadınları rahatsız etmemeleri için durumu takipte olacağım." dedi.

"ARAMIZA SINIR ÇEKTİLER AMA İNANÇLARIMIZ, KÜLTÜRÜMÜZ BİRDİR"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkiye-İran ilişkilerine değinerek "Türkiye bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Komşuluk ilişkisinden öte akrabalık ilişkilerine sahibiz. Aramıza bir sınır çektiler, yoksa sınırın bu tarafı da öbür tarafı da birdir. İnançlarımız ve kültürümüz iç içedir. Türkiye ile ilişkilerimizi kesinlikle güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Önceki hükümetin komşularla iyi ilişkileri önceleyen politikasını kesinlikle sürdüreceklerini belirten Pezeşkiyan, Türkiye ile İran arasında 30 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ne yapmayı planladıklarına dair soruya ise Pezeşkiyan, ortak yatırımlara işaret ederek, şöyle cevap verdi: "Türkiye ve İran'da ortak yatırımların sadece bu iki ülkede değil, Pakistan ve Afganistan ve diğer bölge ülkelerinde de yapılması bizim arzumuzdur. Bizim rahatlıkla Türkiye'ye gelebileceğimiz, sizin de İran'a rahatlıkla gelip İran üzerinden Türkmenistan, Pakistan ve Afganistan'a seyahat edebileceğiniz bir rota oluşturabiliriz."

PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Reformist siyasetçi Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te Mahabad kentinde, İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve Türk kimliğiyle iftihar ettiğini her fırsatta dile getirdi. Soyadı, Farsçada "Doktorlar" anlamına gelen Pezeşkiyan, Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1980-1988 yıllarında yapılan İran- Irak savaşında hem muharip hem de doktor olarak görev yaptı. Pratisyenlik kursunu 1985 yılında tamamlayan Pezeşkiyan, savaştan sonra Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesinde genel cerrahi ihtisasını yaparak eğitimine devam etti.Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesinden 1993 yılında kalp cerrahisi uzmanlığını alan Pezeşkiyan, 1994-1999 yıllarında Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.