Pezeşkiyan ve Putin'den Tarihi Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pezeşkiyan ve Putin'den Tarihi Görüşme

Irak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Putin ile ilişkileri güçlendirecek stratejik işbirliğini ele aldı.

11.10.2024 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Putin'den ilk görüşme

TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ilk yüz yüze görüşmede, Rusya ve İran arasındaki ilişkinin dostane ve stratejik olduğunu belirterek iki ülkenin küresel gelişmelere bakışlarının yakın olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göreve başlamasından bu yana ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk kez yüz yüze görüştü. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Türkmenistan Uluslararası Forumu'nda bir araya gelen iki lider, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, İran ve Rusya'nın farklı konularda işbirliği yapacağı belirtildi. İran'ın Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediğini kaydeden Pezeşkiyan, "İki ülkenin de önemli potansiyelleri ve yetenekleri var ve birçok konuda birbirlerine yardım edebilirler. Rusya'da yapılacak olan BRICS Zirvesinde iki ülke arasında kararlaştırılan stratejik işbirliği anlaşmasında nihai sonuca ulaşmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

"İran ve Rusya ilişkileri her geçen gün gelişiyor"

Rusya ve İran ilişkilerinin dostane ve stratejik olduğunu belirterek iki ülkenin küresel gelişmelere bakışlarının yakın olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Ekonomik ve kültürel alanda İran ve Rusya ilişkileri her geçen gün gelişiyor. İran ve Rusya arasında artan işbirliği eğilimi, her iki ülkenin üst düzey liderlerinin iradesi dikkate alınarak, bu bağların güçlendirilmesi için hızlandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Batılı ülkeler, bölgede istikrar istemiyor"

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Pezeşkiyan, ABD ve Batılı ülkelerin desteği ile İsrail'in katliamlarına devam ettiğini belirterek, "Batılı ülkeler, bölge ülkelerinin kendi aralarında iletişim halinde olmalarını ve bölgede istikrar ve barışın sağlanmasını istemiyor" şeklinde konuştu.

"İran ile küresel politikalarımız aynı"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Moskova ve Tahran arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek, İran ile ilişkilere öncelik verdiklerini söyledi. Putin, "Biz uluslararası alanda ortak işbirliği içerisindeyiz. İran ile küresel politikalarımız ve yaklaşımlarımız aynı" ifadelerini kullandı.

"İran'la ilişkiler bizim için öncelikli ve çok başarılı bir şekilde gelişiyor" diyen Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bir önceki yıla artık gösterdiğini sözlerine ekledi.

İki ülkenin uluslararası alanda aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Putin, "Sizinle tanışma fırsatı bulduğum için mutluyum" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Aşkabat, Ekonomi, Güncel, Dünya, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pezeşkiyan ve Putin'den Tarihi Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:40 ’E-Nabız’ satıldı iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi 'E-Nabız' satıldı iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
19:33 Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti Çıldırmış gibiydi, balkondan ateş yağdırarak dans etti
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
09:26 Zehra Güneş’in telefon rehberinden Arda Turan çıktı Zehra Güneş'in telefon rehberinden Arda Turan çıktı
09:21 Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William’a eşlik etti Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti
09:17 Altında kısa aranın ardından yeni hareketlilik başladı Altında kısa aranın ardından yeni hareketlilik başladı
09:03 Arka Sıradakiler’in Yadigar’ıydı, son halini görenler şaşırdı Arka Sıradakiler'in Yadigar'ıydı, son halini görenler şaşırdı
08:52 Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 20:32:04. #1.12#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan ve Putin'den Tarihi Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.