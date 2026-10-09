Pezeşkiyan ve Putin Türkmenistan'da iş birliğini genişletme kararlılığını teyit etti - Son Dakika
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Pezeşkiyan ve Putin Türkmenistan'da iş birliğini genişletme kararlılığını teyit etti

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Pezeşkiyan ve Putin Türkmenistan\'da iş birliğini genişletme kararlılığını teyit etti
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, perşembe akşamı Türkmenistan'da BDT Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İkili, enerji, tarım, ulaştırma ve ticarette iş birliğinin güçlendirilmesi ile ortak projelerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

(TÜRKMENİSTAN) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi ve Hazar Denizi çevre zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede enerji, tarım, ulaştırma ve ticaret başta olmak üzere ikili ekonomik ve stratejik iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe akşamı Türkmenistan'da görüştü.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinde kaydedilen ilerlemeler değerlendirilirken, enerji, tarım, ulaştırma ve ticaret gibi alanlarda ekonomik ve stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Taraflar, ortak projelerin tamamlanma sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, iki ülkenin ulusal çıkarları ve bölgesel istikrar doğrultusunda kapsamlı iş birliğini genişletme kararlılıklarını teyit etti.

Pezeşkiyan, BDT Zirvesi ile Hazar Denizi çevre zirvesine katılmak ve konuşma yapmak üzere Türkmenistan'a gitmişti.

Kaynak: ANKA
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