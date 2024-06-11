Piiz Müzik Grubu Davulcusuna Saldıran Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Piiz Müzik Grubu Davulcusuna Saldıran Sanığa Hapis Cezası

Piiz Müzik Grubu Davulcusuna Saldıran Sanığa Hapis Cezası

Piiz müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Bilge Kaan Korkmaz, 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Piiz müzik grubunun sahne aldığı eğlence mekanında yaşanmıştır.

11.06.2024 12:31
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Piiz müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Bilge Kaan Korkmaz, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Korkmaz, müştekiler Dudarık, Oğuz ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, bir önceki celsede esasa ilişkin mütalaanın açıkladığını belirterek, son savunmasını yapması için sanığa söz verdi.

Sanık Korkmaz, önceki savunmalarını tekrarladığını ifade ederek, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Müşteki Dudarık ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Söz alan sanık avukatı da müvekkilinin haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğini öne sürerek beraatini talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Korkmaz'ın, müştekiler Dudarık ve Oğuz'a yönelik eylemlerinin "kasten yaralama" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığa 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.

Olay

İddianameye göre, 15 Aralık 2022'de Piiz müzik grubunun sahne aldığı eğlence mekanına arkadaşlarıyla gelen sanık Bilge Kaan Korkmaz, grubun davulcusu Mehmet Dudarık'ın, yanlışlıkla arkadaşının ayağına basması üzerine tartışma çıkardı. Korkmaz, Dudarık'ın özür dilemesine rağmen taraflar arasında çıkan atışma sonrası Dudarık ile arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u eğlence merkezinin bahçesinde darbetti.

Sanık, Oğuzhan Oğuz'a karşı "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan", müşteki Mehmet Dudarık'ı ise "kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan yargılandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Piiz Müzik Grubu Davulcusuna Saldıran Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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