Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde balkondaki piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beşköprü Mahallesi 3164. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katının balkonunda bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.
Sesleri duyan ev sakinleri, hızla dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevleri büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Piknik Tüpü Patladı, Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?